Deputada denuncia tentativa de compra de voto nas prévias do PSDB: ‘Sou Bolsonaro, vou para o PL’

Reprodução/Twitter/@CentralEleicoes Mara Rocha denunciou tentativa de compra de voto nas prévias do PSDB



A deputada Mara Rocha (PSDB-AC) afirmou, neste domingo, 21, que recebeu uma tentativa de suborno para votar em João Doria nas prévias do partido – o governador de São Paulo está disputando com o mandatário do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Revoltada com a instabilidade do aplicativo, ela ameaçou revelar quem ofereceu dinheiro. “Eu vou dizer quem quis comprar o meu voto! Eu tenho mensagens aqui. Se não me deixarem votar, eu vou dizer quem que me ofereceu dinheiro para votar no Doria. Eu vou votar! Se não conseguir, vou jogar merda no ventilador. Vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu vou votar! Eu tenho mensagens e áudio!”, gritou.

Enquanto estava na fila de votação, Mara Rocha discutiu com o presidente do PSDB do Acre, Manoel Pedro de Souza Gomes, e anunciou que sairá da legenda para apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não admito que um presidente (do PSDB do Acre), que estava pedindo voto para outro candidato, um falso tucano, venha dizer que sou bolsonarista para me intimidar. Sou Bolsonaro mesmo, vou para o PL”, disparou a deputada – vale lembrar que o PL deverá abrigar o projeto de reeleição do chefe do Executivo.

Apesar da declaração, Mara Rocha disse que votou em Eduardo Leite para ganhar as prévias e representar o PSDB na eleição presidencial de 2022. Votei no Leite para que a gente possa jogar a arrogância, acordos espúrios no lixo”, afirmou. Por conta da instabilidade no aplicativo, o PSDB adiou o término do horário da votação digital – antes previsto para 15h – para as 18h.”Neste momento peço àqueles que estão no aplicativo um pouco de paciência. Está sendo trabalhado para fazer todo o zelo por conta do congestionamento que se deu. Nós elevamos, inclusive, para 18h o fim da votação”, afirmou o presidente da legenda, Bruno Araújo, durante a cerimônia. Procurada pela reportagem da Jovem Pan, a assessoria de Doria ainda não respondeu às acusações feitas pela deputa Mara Rocha.