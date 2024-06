Deputada Luiza Erundina é transferida para quarto após mal-estar em sessão na Câmara dos Deputados

Estado de saúde da parlamentar é estável; ela passou mal na última quarta-feira enquanto discursava sobre uma matéria da qual é relatora

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) foi transferida nesta sexta-feira (7), para um quarto após ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um mal-estar durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Segundo sua assessoria, Erundina está com quadro estável e os exames realizados não apresentaram alterações. O incidente ocorreu na última quarta-feira (5), enquanto a deputada discursava sobre uma matéria da qual é relatora, sentindo falta de ar e sendo retirada da sala. A sessão foi interrompida em seguida. Desde então, ela estava sendo tratada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde seu estado de saúde foi considerado bom na noite de quinta e na manhã desta sexta. Com 89 anos, Luiza Erundina é a parlamentar mais idosa desta legislatura na Câmara dos Deputados. “A deputada Luiza Erundina (PSOL/SP) continua internada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Erundina passou bem a noite e na manhã de hoje saiu da UTI e foi transferida para o quarto. Os exames apresentam resultados normais e o quadro se mantém estável. Assim que possível, daremos mais informações”, afirmou a assessoria da deputada em comunicado. No Instagram oficial da deputada, uma foto dela no quarto do hospital foi compartilhada e na legenda ela agradece o carinho e amor.

