Deputado Eduardo Suplicy é hospitalizado em Niterói após arritmia cardíaca

Deputado deve passar por um procedimento cirúrgico para a colocação de um marca-passo

  • Por da Redação
  • 27/08/2025 14h48 - Atualizado em 27/08/2025 14h51
Will Shutter/Câmara dos Deputados Eduardo Suplicy Deputado está no Hospital Niterói D'Or

O deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, foi hospitalizado em Niterói após sentir um mal-estar relacionado a uma arritmia cardíaca nesta terça-feira (26). Político participava de evento em Maricá quando passou mal durante evento sobre renda básica. Suplicy, que tem 84 anos, foi rapidamente transferido para o Hospital Niterói D’Or, onde permanece lúcido e estável. Ele deve passar por um procedimento cirúrgico para a colocação de um marca-passo.

Em 2023, Suplicy recebeu o diagnóstico de Parkinson, mas isso não impediu sua atuação política. Ele é amplamente reconhecido por sua defesa da renda básica universal, um tema que tem sido central em sua carreira. Nas eleições de 2022, o deputado conquistou 807 mil votos, garantindo sua vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Além de sua trajetória política, Suplicy é economista e professor universitário, tendo exercido o cargo de senador por 24 anos. Sua experiência e dedicação à causa da renda básica o tornaram uma figura respeitada no cenário político brasileiro.

Publicado por Nátaly Tenório 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

