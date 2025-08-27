‘Retirar a compensação do projeto de isenção do IR é pauta-bomba que estoura no Brasil’, diz Haddad

Fernando Haddad diz que não há hipótese de não haver compensação em projeto sobre isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (27) que não há hipótese de não haver compensação de receitas no projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele informou que vai se reunir nesta quarta-feira, às 14 horas, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar desse e de outros temas. Haddad disse acreditar que parlamentares possam tentar reduzir a alíquota de 10% para super-ricos, mas avaliou que não há muitos caminhos para mudanças. Ele concedeu entrevista aos jornalistas do UOL.

Haddad afirmou que retirar a compensação do PL da renda é o tipo de pauta-bomba que vai estourar no Brasil, não apenas para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

CPMI do INSS

Haddad defendeu ainda que tudo o que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode fazer pelo Brasil é ser séria. Ele afirmou que é preciso haver punição para quem estiver envolvido nos crimes.

Lisa Cook no Fed

Perguntado sobre a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, Haddad respondeu que é preciso “algum nível de institucionalidade” para a democracia funcionar. Segundo Haddad, as pessoas estão inseguras em relação aos Estados Unidos.

O ministro acrescentou que o dólar continuará, por muitos anos, a servir como reserva de valor, a não ser que o governo norte-americano “continue errando”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert