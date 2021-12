Deputado Hélio Lopes é internado com embolia pulmonar

Parlamentar afirmou que está se recuperando bem e deve fazer novos exames nesta segunda

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Helio Lopes foi internado na última sexta



O deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ) está no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma embolia pulmonar. O parlamentar afirmou que foi hospitalizado na sexta-feira, 10, e disse que está se recuperando bem. Ele disse que deve passar por novos exames nesta segunda-feira e agradeceu as mensagens dos apoiadores. “Bom dia, tive embolia pulmonar na sexta, graças a Deus estou sem dor e recuperando bem no HFA, obrigado pela corrente positiva, pelas orações e rezas, vocês são maravilhosos! Vou fazer vários exames hoje e ver se vou ter alta ou não. Deus está no controle de tudo! Deus é fiel!”, escreveu o deputado em sua conta do Twitter.