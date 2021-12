Contarato anuncia saída da Rede e filiação ao PT

Conhecido por sua atuação na CPI da Covid-19, senador revelou ter recebido convites de diversas legendas do campo progressista; Lula comemorou a chegada do parlamentar

Edilson Rodrigues/Agência Senado Fabiano Contarato foi o candidato ao Senado mais votado no Espírito Santo



O senador Fabiano Contarato anunciou na manhã desta segunda-feira, 13, a sua saída da Rede Sustentabilidade, partido pelo qual foi eleito em 2018, e sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Contarato foi o candidato ao Senado mais votado no seu Estado, Espírito Santo, com 1.117.036 votos. “Como já havia anunciado, comunico em definitivo o meu pedido de desfiliação do partido Rede Sustentabilidade. Agradeço imensamente pelo companheirismo e respeito que tive durante o período no qual pude representar o partido no Senado Federal, numa jornada em defesa de um país mais justo e igualitário e que defenda seu povo e preserve seus recursos naturais”, disse o parlamentar em comunicado. Contarato revelou ter recebido convites de diversas legendas do campo progressista e aproveitou a nota para justificar a escolha pelo PT.

“Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação”, iniciou o senador. “Os governos liderados pelo PT devolveram ao país credibilidade internacional, permitiram aos pobres cursar universidade, expandiram a estrutura de ensino no país, abriram os porões da ditadura com a Comissão Nacional da Verdade, democratizaram a participação da sociedade nas decisões de governo, geraram crescimento econômico alinhado com políticas sociais exitosas, devolveram aos brasileiros o orgulho nacional”, continuou Contarato, que lembra que os erros da legenda foram “investigados e devidamente punidos pela Justiça”. Ele informou que a sua filiação será efetivada “em momento oportuno”. Maior expoente legenda e provável candidato à Presidência, Lula comemorou a chegada do senador. “Fiquei muito feliz com a sua filiação ao PT, para se juntar a nós na luta pela reconstrução de um Brasil mais justo e feliz, com democracia, emprego e ninguém passando fome”, disse.

Fabiano Contarato se destacou em 2021 pela sua atuação durante a CPI da Covid-19. O senador protagonizou um momento marcante em que defendeu o direito das famílias homoafetivas. O parlamentar é o primeiro homossexual assumido a ser eleito no Senado Federal. Ele é casado com o fisioterapeuta Rodrigo Groberio e pai de Gabriel, adotado em 2017 pelo casal. Contarato é formado em Direito, já foi professor universitário de Direito Penal e atuou como delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.