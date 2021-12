Sistema do Ministério da Saúde sofre novo ataque hacker e sai do ar mais uma vez

Ação foi identificada por técnicos da pasta, que perceberam as invasões à rede do governo federal; expectativa é que os acessos sejam restabelecidos nesta segunda-feira

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Previsão é que o sistema do Ministério tenha funcionamento restabelecido a partir das 11h desta segunda-feira



O sistema do Ministério da Saúde foi alvo de novo ataque hacker na madrugada deste domingo, 12. A tentativa foi identificada por técnicos da pasta, que perceberam as invasões à rede do governo federal e decidiram, por precaução, desligar a internet, os telefones e retirar o acesso a e-mails por parte dos servidores públicos. A avaliação é que a atuação técnica aconteceu de maneira preventiva e, com isso, o ataque hacker não foi bem sucedido. De acordo com a assessoria da Saúde, a previsão é que o sistema do Ministério tenha funcionamento restabelecido a partir das 11h desta segunda-feira, 13. A pasta ainda tenta restabelecer os sistemas após o ataque acontecido na semana passada. A expectativa é que o aplicativo ConecteSUS volte a funcionar nos próximos dias.