Deputado Lindbergh Farias defende prisão domiciliar de Bolsonaro como ‘freio necessário’

A ministra de Relações Institucionais e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestou sobre a situação



O deputado Lindbergh Farias, que lidera o PT na Câmara, defendeu a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Segundo ele, essa medida é um freio necessário diante das ações do ex-presidente. “Um ex-presidente que conspira com potências estrangeiras para enfraquecer seu próprio país não está apenas afrontando a Justiça, mas traindo os fundamentos constitucionais da República. A prisão domiciliar é um freio necessário até o julgamento final, que tende à sua condenação definitiva e ao início da execução da pena”, escreveu em sua conta no X.

Além disso, o deputado criticou a colaboração entre Bolsonaro e seu filho, Eduardo, em favor de sanções econômicas que afetam o Brasil. “A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro não se deu apenas pelo descumprimento de [medidas] cautelares, mas pela constatação de que ele continua agindo contra o Estado Democrático de Direito. Como apontou o ministro Moraes, Bolsonaro tem feito a ‘busca de apoio de autoridades e políticos norte-americanos para deslegitimar as instituições brasileiras’, em articulação com atores internacionais hostis ao país”, continuou.

A ministra de Relações Institucionais e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestou sobre a situação. Ela respondeu a críticas de líderes partidários em relação ao discurso do presidente Lula, afirmando que o confronto com os Estados Unidos não foi causado por Lula, mas sim pela família Bolsonaro.

“Ao contrário do que dizem os presidentes do UB e do PP, não foi o presidente Lula que buscou o confronto com o governo dos EUA. Não foi ele que impôs tarifas nem interferiu na Justiça de outro país. Quem provocou as sanções de Trump foi a família Bolsonaro, num ato de traição ao Brasil e ao nosso povo”, escreveu também no X.

“Espantoso é que esses presidentes de partidos políticos brasileiros não se manifestem sobre essa conspiração contra nossa soberania nem sobre os parlamentares que a apoiam, principalmente o deputado filho de Jair Bolsonaro que está nos EUA agindo contra o Brasil. Precisam dizer de que lado estão: dos interesses do Brasil ou dos interesses de Bolsonaro”, terminou.

