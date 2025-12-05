Deputados da direita comentam anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato para 2026

Parlamentares comemoraram a escolha e destacaram a força política do senador

A confirmação de que Flávio Bolsonaro será o nome da direita para disputar a Presidência da República em 2026 movimentou a bancada conservadora na Câmara. Deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram a escolha e destacaram a força política do senador, seu histórico de enfrentamento e a união da direita para derrotar o PT.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) afirma que recebeu com alegria a notícia de que “Flávio Bolsonaro será o candidato da direita para as eleições de 2026. Tenho amizade com Flávio desde 2015 — é um excelente nome. Acredito muito no peso político do presidente, e qualquer candidato indicado por Jair Bolsonaro já nasce no segundo turno. A direita unida vai derrotar o PT e o Lula.”

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) defendeu o senador: “Flávio nunca se escondeu. Foi para a linha de frente, encarou perseguições, ataques e toda sorte de distorções — tudo por carregar um sobrenome que aterroriza os donos do sistema. Ele sabe o que é luta, sabe o que é sacrifício e tem no sangue a mesma coragem que tirou o Brasil das mãos da velha política.”

Para o deputado Sanderson (PL-RS), a indicação representa a continuidade de um projeto que milhões de brasileiros apoiam: “A escolha de Flávio Bolsonaro simboliza a resistência e a esperança de um país que não aceita retrocessos. O Brasil já conhece o legado do presidente Bolsonaro, e Flávio tem a firmeza necessária para manter vivo esse projeto de liberdade, segurança e prosperidade.”

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) destacou que a direita está mais organizada do que nunca:

“A decisão vem em boa hora. A direita está madura, unida e com um nome forte para enfrentar o PT. Flávio tem experiência, liderança e a confiança dos patriotas. O Brasil pediu um líder que mantenha viva a chama de 2018, e esse líder está posto.”

Por fim, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) reforçou que a candidatura nasce com apoio popular espontâneo: “Flávio Bolsonaro representa milhões que querem um país seguro, livre e próspero. Seu nome surge da vontade do povo, não de acordos de gabinete. Ele carrega a força política do presidente Bolsonaro e a missão de recolocar o Brasil no rumo certo.”