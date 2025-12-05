Michelle e Eduardo celebram pré-candidatura de Flávio: ‘Deus te abençoe’

O senador confirmou nesta sexta-feira (5) a sua pré-candidatura para disputar o Planalto em 2026 após Bolsonaro manifestar a aliados a intenção de lançar o filho

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mais moderados dos irmãos, Flávio Bolsonaro deve disputar o Planalto pelo PL e endossado pelo pai



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemoraram nesta sexta-feira (5) o anúncio de pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência. No início da semana, a madrasta e os enteados tiveram rusgas após ela criticar aproximação do PL a Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará.

“Deus te abençoe, nesta nova missão pelo nosso amado Brasil, que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo, e que a mão dele conduza o teu caminho para o bem da nossa nação”, escreveu Michelle em seu perfil no Instagram.

Em seus perfis nas redes sociais, o Eduardo disse receber a notícia da pré-candidatura do irmão “com profunda admiração e orgulho”. O deputado também afirmou que o irmão “erguerá a bandeira dos ideais” do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Todos sabem que o povo queria nosso pai como candidato, a tirania arrancou essa escolha das mãos da população achando que nos calaria”, escreveu o Eduardo.