Dino envia à PF pedido para investigar apagão e possíveis ‘atos ilícitos’: ‘Providência necessária’

Segundo ministro da Justiça, pedido foi feito pela ‘ausência de elementos técnicos’ que expliquem o apagão que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal nesta terça-feira, 15

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro enviou o pedido de investigação à PF nesta quarta-feira, 16



O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, enviou à Polícia Federal (PF) um pedido de investigação sobre o apagão e possíveis atos ilícitos envolvendo o episódio. A solicitação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A decisão foi anunciada por Dino na tarde desta quarta-feira, 16. Segundo Dino, a investigação é uma “providência necessária” para entender as causas do episódio. “A providência é necessária em face da ausência de elementos técnicos, até o momento, que expliquem o que ocorreu. Assim, é prudente uma análise mais ampla, inclusive quanto à possibilidade de atos ilícitos”, disse afirmou. Com base nessa investigação, a PF irá determinar se um inquérito policial será ou não aberto. O apagão aconteceu nesta terça-feira, 15, e, segundo o Ministério de Minas e Energia, atingiu 29 milhões de consumidores no Distrito Federal e em todos os Estados, menos Roraima, que não é conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), no qual aconteceu o apagão.