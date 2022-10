Diretoria do PT afirma que buscou MDB, União Brasil e PSDB por apoio no 2º turno

Lula afirmou que irá conversar com todas as forças politicas que tenham voto e representatividade para fechar um bloco democrata

Reprodução/Twitter/@PTBrasil Com maior percentual de votos no primeiro turno, Lula se prepara para nova votação



O Partido de Trabalhadores (PT) já tem conversado com representantes das legendas do MDB, União Brasil e PSDB em busca de apoio nas eleições para 2º turno das eleições de 2022, tanto presidenciais quanto ao governo de São Paulo. Durante reunião da coordenação da campanha Lula-Alckmin, a presidente do partido Gleisi Hoffmann confirmou a movimentação em busca de fortalecer a candidatura de Lula. Segundo a chapa, entre terça e quarta, deve haver uma definição sobre quem irá os apoiar oficialmente na segunda parte da corrida presidencial. Os partidos ainda não se pronunciaram. Na ocasião, o candidato petista ainda afirmou que é especialista em ganhar eleição no segundo turno. “Essa polarização existe e ela não mudou. Por mais que se falasse em terceira via, não conseguiu se acabar com a polarização. Vamos aproveitar o segundo turno para fazer o debate que não foi possível no primeiro. A sociedade vai entender a diferença entre a nossa campanha e o outro lado. A partir de amanhã, estamos em campanha. Agora, a escolha não é ideológica. Vamos conversar com todas as forças politicas que tenham voto e representatividade para que a gente consiga somar um bloco de democratas. Temos consciência que 60% do povo brasileiro rei jeitou esse governo. É a primeira vez que alguém no cargo de presidente perde no primeiro turno. E a nossa distância ainda vai aumentar muito. Estou convencido que vamos alargar nossa vantagem. A partir de manhã é menos conversa entre nós e mais com eleitor”, afirmou Lula.