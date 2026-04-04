‘Dores intermitentes’: Defesa de Bolsonaro envia laudo ao STF indicando cirurgia no ombro

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária depois que deixou a internação por pneumonia

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas informa que o quadro de Bolsonaro é de "dor intensa"



Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) dois pareceres médicos indicando que o ex-chefe do Executivo precisa ser submetido a uma cirurgia no ombro direito. Em um dos documentos, o fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas informa que o quadro é de “dor intensa” com indicação para tratamento cirúrgico.

“Diante desse contexto, foi indicado o início de acompanhamento fisioterapêutico em fase pré-operatória”, diz. Os atendimentos são realizados na residência do ex-presidente desde o dia 30 de março. “Diante do exposto, conclui-se que o paciente se encontra em fase pré-operatória, com quadro álgico importante e limitação funcional significativa do membro superior acometido, o que, no momento, restringe a progressão para intervenções fisioterapêuticas mais ativas”, afirma o fisioterapeuta.

Em outro relatório, o médico Brasil Caiado diz que Bolsonaro apresenta “dores intermitentes no ombro direito”, com orientação para manter uso contínuo de analgésicos. Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária depois que deixou a internação por pneumonia. Antes disso, cumpria pena no 19.º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília. Ele foi condenado pela Corte em setembro do ano passado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Seis dias sem soluço

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (4) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há seis dias sem soluços. Também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. “Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai”, disse a ex-primeira-dama na publicação.

*Estadão Conteúdo