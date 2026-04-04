Michelle diz que Bolsonaro está há seis dias sem soluços

A ex-primeira-dama também disse que o ex-presidente está conseguindo fazer sessões de fisioterapia e que isso é ‘motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai’

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária, por 90 dias, depois de ficar internado no fim de março



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (4) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há seis dias sem soluços. Também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. A declaração ocorreu em postagem no Instagram.

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária, por 90 dias, depois de ficar internado no fim de março. Antes, cumpria pena em regime fechado na Papudinha, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

“Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai”, disse a ex-primeira-dama na publicação.

*Estadão Conteúdo