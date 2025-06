Durante encontro com Macron, Lula pede mobilização global de US$ 1,3 trilhão para combater mudanças climáticas

Presidente também defendeu que os países mais ricos têm a responsabilidade de financiar nações em desenvolvimento que ainda mantêm suas florestas intactas

Ricardo Stuckert/PR Além disso, o presidente ressaltou a importância de assegurar direitos para comunidades indígenas, pescadores, extrativistas e pequenos agricultores que habitam as florestas



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a necessidade urgente de mobilizar US$ 1,3 trilhão para combater as mudanças climáticas. Durante sua fala, ele alertou sobre a possibilidade de um “criar um apartheid climático” se essa quantia não for alcançada. “Sem mobilizar US$ 1,3 tri para o enfrentamento da mudança do clima, corremos o risco de criar um apartheid climático. Eu estava na COP15, na Dinamarca, quando os países mais desenvolvidos prometeram uma contribuição financeira de US$ 100 bi para ajudar os países que ainda têm floresta em pé a manter a floresta em pé”, disse. Além disso, o presidente ressaltou a importância de assegurar direitos para comunidades indígenas, pescadores, extrativistas e pequenos agricultores que habitam as florestas. Ele defendeu que os países mais ricos têm a responsabilidade de financiar os países em desenvolvimento que ainda mantêm suas florestas intactas.

Lula também fez um apelo à França para que atue como doadora nesse contexto. Ele argumentou que, apesar de parte do território francês estar localizado na Amazônia, a Guiana Francesa se encontra em uma das regiões mais empobrecidas do mundo, contrastando com a riqueza da França. “Daí porque é preciso que haja recursos dos países desenvolvidos A França não pode entrar na partilha desse dinheiro por causa da Guiana Francesa, porque a Guiana está na parte mais pobre do mundo, mas a França está na parte mais rica, então a França não é receptora, tem que ser doadora do dinheiro”, afirmou.

