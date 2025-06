‘Abra seu coração’ para acordo com o Mercosul, diz Lula a Macron

Em Paris, presidente considerou a parceria como ‘a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário’

Em entrevista coletiva, presidente lembrou que o Brasil assume a presidência do bloco sul-americano no próximo semestre



Durante uma visita a Paris nesta quinta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com Emmanuel Macron, líder da França, e expressou sua gratidão pela acolhida, ressaltando que tal hospitalidade é característica de um verdadeiro amigo. Lula aproveitou a ocasião para solicitar a colaboração do presidente francês em um acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Em uma coletiva de imprensa, o presidente brasileiro destacou que, no próximo semestre, o Brasil assumirá a presidência do Mercosul, com um mandato que se estenderá por seis meses. Ele enfatizou sua determinação em finalizar o acordo com a União Europeia antes de deixar o cargo.

“Quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Essa é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário”, disse Lula.

Lula ainda pediu que o presidente francês “abra seu coração” para a possibilidade de firmar esse pacto com o Mercosul, considerando que essa seria uma resposta adequada das regiões diante do aumento do unilateralismo e do protecionismo tarifário que se observa atualmente.

