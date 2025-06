Lula diz a Macron que Marina Silva está ‘magrinha’ de tanto trabalhar

Durante encontro com líder francês em Paris, presidente abordou a reestruturação dos órgãos governamentais com o objetivo de intensificar o combate ao desmatamento na Amazônia

Ricardo Stuckert/PR O meio ambiente foi um dos tópicos centrais durante a reunião bilateral entre Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron



O presidente Lula fez uma “brincadeira” sobre a aparência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante uma entrevista à imprensa em Paris. Ele mencionou que, devido à carga intensa de trabalho, Marina, que é bastante magra, não consegue ganhar peso. “E a minha ministra, que está ali, bem magrinha, dá uma olhada pra Marina. De trabalhar. De trabalhar. Ela saiu do Acre, na amazônia, pra ver se ficava mais robusta lá em Brasília. Mas dão tanto trabalho pra ela que ela não consegue engordar. Isso é de trabalhar, é de viajar, é de defender, é de tentar cuidar de um país que foi descuidado durante muito tempo”, disse Lula. Marina sorriu sentada à primeira fileira do auditório.

Em sua fala, Lula abordou a reestruturação dos órgãos governamentais com o objetivo de intensificar o combate ao desmatamento. “O meu país tinha sido quase destruído. Quando eu voltei à presidência, o Ibama tinha setecentos funcionários a menos do que tinha em 2010. Ou seja, quinze anos depois a gente tinha setecentos funcionários a menos. Nós tivemos que reestruturar para a gente poder cuidar disso.”

O meio ambiente foi um dos tópicos centrais durante a reunião bilateral entre Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron. O presidente brasileiro solicitou que Macron defendesse o Brasil diante dos líderes europeus no que diz respeito ao combate ao desmatamento. “Não permita que nenhum país europeu coloque dúvida sobre a defesa que o Brasil faz para eliminar o desmatamento do Brasil. Vocês conhecem o território brasileiro, sabem que a gente tem cinco biomas muito importantes e que nós tratamos esses biomas como se estivéssemos tratando a nossa própria cama.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Macron, em sua fala, fez questão de lembrar que estará na COP30 (30ª conferência do clima das Nações Unidas) realizada em novembro em Belém. “É um encontro importante, que vai remobilizar a comunidade internacional. Trinta anos depois da cúpula da Terra do Rio, ele volta ao Brasil para abrir um novo caminho. A França o apoia e estaremos ao seu lado, não somente para estarmos presentes, mas anunciar, reforçar nossa ação e nosso engajamento ao serviço, ao mesmo tempo, da luta contra o aquecimento climático e para a biodiversidade.”

Além disso, Lula e Macron têm um novo encontro agendado para a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que acontecerá em Nice na próxima segunda-feira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias