‘É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da Constituição’, diz Bolsonaro em Brasília

Após o desfile cívico-militar de 7 de setembro, o presidente discursou em uma manifestação de apoiadores nos arredores da Esplanada dos Ministérios

Reprodução/Jovem Pan News Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante discurso para apoiadores após a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil



Após participar do desfile cívico-militar em Brasília nesta quarta-feira, 7, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em uma manifestação de apoiadores nos arredores da Esplanada dos Ministérios. Em seu discurso, o candidato à reeleição relembrou a trajetória de seu governo, criticou opositores e fez alusão às supostas interferências do Supremo Tribunal Federal: “A missão não é fácil, sabemos que é difícil, mas sempre tenho pedido a ele [Deus], mais que sabedoria, tenho pedido força para resistir e coragem para decidir. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da constituição. Com a reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas”. Na sequência o presidente fez referência direta ao STF: “Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade e também demonstrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje, todos sabem quem é o Poder executivo, todos sabem o que é a Câmara dos Deputados, todos sabem o que é o Senado Federal, e também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal”. Tal fala foi seguida de vaias do público.

“Terra prometida. Brasil, um pedaço do paraíso. Alegria de ser brasileiro. Orgulho de ter nascido nessa terra. Cores preferidas? O verde e o amarelo. O nosso objetivo? A liberdade eterna. Tenho certeza, mais do que o oxigênio, a nossa liberdade é essencial para a nossa vida”, iniciou o presidente. Na sequência, Bolsonaro traçou parte da trajetória do Governo Federal: “O Brasil se encontrava, há poucos anos, atolado em corrupção e desmando. Demos uma nova vida a essa Esplanada dos Ministérios, com pessoas competentes, honradas e patriotas. Começamos a mudar o nosso Brasil. Veio a pandemia, lamentamos as mortes. Veio aquela errada política do “fica em casa que a economia a gente vê depois”. Enfrentamos também consequências de uma guerra lá fora. Quando parecia que tudo estaria perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge com uma economia pujante, com uma gasolina das mais baratas do mundo, com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo, que é o Auxílio Brasil, com recorde na criação de empregos, com a inflação despencando e com um povo maravilhoso entendendo aonde o seu país poderá chegar”.

Em seu discurso, Bolsonaro também rejeitou a legalização das drogas e do aborto, sob a justificativa de que o Brasil tem maioria cristã: “Um país que defende a vida desde a sua concepção, que respeitas as crianças em sala de aula, que respeita a propriedade privada e que combate a corrupção para valer”. Ao falar sobre as eleições de 2022, o presidente disse que se aproxima uma “luta do bem contra o mal” e fez críticas ao Partido dos Trabalhadores: “Um mal que perdurou por 14 anos no nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar á cena do crime. Não voltarão! O povo está do nosso lado, o povo está do lado do bem, o povo sabe o que quer. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro”. Em seguida, o presidente convocou seus apoiadores para que convençam eleitores e exaltou sua esposa, Michelle Bolsonaro: “Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado não, muitas vezes ela está na minha frente”.

O candidato à reeleição também criticou as pesquisas eleitorais, em especial o Datafolha, que apontam para a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas: “A voz do povo é a voz de Deus. Todos nós mudamos, todos nós nos aperfeiçoamos. Todos nós poderemos ser melhores no futuro. Muito obrigado meu Deus, por mais esse momento junto com o povo aqui na Esplanada dos Ministérios. Nunca vi um mar tão grande aqui com as cores verde e amarela. Aqui não tem a mentirosa Datafolha, aqui é o nosso ‘datapovo’, aqui há verdade, aqui há vontade de um povo honesto, livre e trabalhador”. No encerramento, Bolsonaro agradeceu a presença dos apoiadores e finalizou com o slogan de sua campanha em 2018: “Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho e pelo calor. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado mais uma vez e até a vitória! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.