Em discurso antes de desfile do 7 de setembro, Bolsonaro diz que o bem sempre vence o mal

Presidente citou anos em que houve momentos de tensões democráticas no Brasil, como 1964 e 2016

Reprodução/TV Brasil Presidente Jair Bolsonaro ao lado da primeira-dama Michelle no palanque presidencial em Brasília neste 7 de setembro



Antes de se dirigir à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para participar da celebração dos 200 anos da Independência do Brasil nesta quarta-feira, 7, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou rapidamente para apoiadores e familiares no Palácio do Planalto. Ele citou momentos de tensões democráticas, como o golpe militar de 1964 e o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016: “Seguramente, passamos por momentos difíceis. A história nos mostra: 22, 65, 64, 16, 18 e, agora, 22. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo, e o nosso povo acredita em Deus. Tenho a certeza que, com perseverança, fazendo tudo aquilo que nós pudermos fazer aqui na Terra, Ele, lá em cima, fará por nós o que for possível para nós. Assim sendo, tenho certeza que aqui, uma segunda terra prometida, um paraíso, um povo maravilhoso, uma terra inigualável em todo o mundo, continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aí”, disse. A fala foi feita após um café da manhã e uma oração de um pastor evangélico. O momento foi filmado e publicado nas redes sociais pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).