Eduardo Bolsonaro protocola ação contra Tabata Amaral por boicote ao evento do presidente: ‘Isso é trapaça’

Convenção partidária do PL oficializará a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição; integrantes da oposição incitaram seguidores a comprar ingressos com a intenção de esvaziar o evento

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 16/12/2021 Eduardo Bolsonaro condenou ação da deputada Tabata Amaral em promover um boicote ao evento do Partido Liberal



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para informar que uma ação contra a também deputada Tabata Amaral (PSB-SP) foi protocolada no Conselho de Ética da Câmara. No vídeo divulgado, Eduardo condenou a atitude da colega congressista, disse que a esquerda é incapaz de promover eventos em locais públicos e informou que a sigla em que está filiado – o Partido Liberal – tomará providências contra Tabata. “Isso não é normal, não é jogo limpo na eleição. Isso é trapaça, é falsificação. É quase um ataque hacker e a gente não vai admitir”, pontuou. A acusação do parlamentar baseia-se na tentativa de boicote promovida pela deputada à convenção partidária do Partido Liberal, que acontecerá no próximo domingo, 24, no ginázio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. No local, a legenda irá oficializar a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição e a intenção do grupo oposicionista era de requisitar os ingressos disponibilizados pelo PL para esvaziar o evento presidencial.