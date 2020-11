Eduardo Braide é eleito prefeito de São Luís

Candidato do Podemos venceu o deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos)

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Em São Luís, o candidato do Podemos, Eduardo Braide, derrotou o deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos) e foi eleito prefeito da capital do estado do Maranhão. O resultado confirma a pesquisa divulgada na véspera do segundo turno pelo Ibope, que apontava uma vantagem de oito pontos percentuais de Braide (54% a 46%), que também é deputado federal. No primeiro turno, Braide conquistou 37,81% dos votos válidos, enquanto Duarte ficou com 22,15%%. O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) ficou com a terceira colocação, com 16,24% dos votos válidos.

Essa foi a segunda vez que Eduardo Braide concorreu à Prefeitura de São Luís, cidade onde nasceu: em 2016, ele chegou a concorrer no segundo turno, mas perdeu com 46,06% dos votos válidos, contra 53,94% de Edivaldo Holanda Júnior (PDT). Formado em Direito, o candidato do Podemos já foi diretor-presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) e vice-presidente da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estadual. O novo prefeito também foi o responsável por criar o programa “Água em Minha Casa”, que aumentou o IDH das cidades mais pobres do Maranhão, e implantar vários sistemas de abastecimento na capital São Luís.