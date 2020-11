Eleições 2020: Paes tem 65% dos votos válidos, contra 35% de Crivella, diz Ibope

A quatro dias do segundo turno, candidato do DEM mantém margem confortável contra o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro

Montagem/Reprodução Resultado foi divulgado pelo TSE na tarde deste domingo, 15



A quatro dias do segundo turno das eleições municipais, Eduardo Paes (DEM) possui % dos votos válidos, contra % do atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos). É o que aponta a pesquisa Ibope divulgada na noite desta quarta-feira, 25. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Este é o segundo levantamento do instituto sobre a reta final da corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 18, o candidato do DEM tinha 69% dos votos válidos, contra 31% do bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Na apuração oficial, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desconsidera os votos brancos e nulos. Para ser eleito prefeito, o postulante precisa de 50% mais um voto.

Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Crivella chegou ao segundo turno mesmo enfrentando alta rejeição. No primeiro turno, Eduardo Paes conquistou 974.804 votos (37,01%), contra 576.825 votos (21,90%) de Crivella. Candidata do PDT, Martha Rocha ficou na terceira colocação, com 297.751 votos (11,30%), seguida pela deputada federal Benedita da Silva (PT), com 296.847 votos (11,27%).