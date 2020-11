Ibope no Recife: João Campos tem 51%; Marília Arraes, 49%

No levantamento anterior, candidata do PT tinha 53%, contra 47% do postulante do PSB

Adversários na corrida eleitoral, João Campos e Marília Arraes são primos



O candidata do PSB à Prefeitura de Recife, João Campos aparece com 51% dos votos válidos a quatro dias do segundo turno das eleições municipais, contra 49% de Marília Arraes (PT), diz a pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 25. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. No último levantamento, divulgado na quarta-feira, 18, a petista tinha 53% dos votos válidos, contra 47% do candidato do PSB.

No primeiro turno, João Campos terminou na primeira colocação, com 233.028 votos (29,13%), contra 223.248 votos (27,90%) de Marília Arraes. A disputa pela Prefeitura do Recife coloca em lados opostos dois primos. A petista é neta de Miguel Arraes, três vezes governador do estado de Pernambuco. O parlamentar, por sua vez, é filho de Eduardo Campos, neto do ex-governador pernambucano. A eleição também coloca em jogo uma hegemonia de oito anos do PSB na administração da capital do estado.