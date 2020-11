Com 100% das urnas apuradas, Del. Pazolini e João Coser disputam segundo turno em Vitória

Pazolini (Republicanos) atingiu 30,95% dos votos, Coser (PT) conquistou 21,82%; segundo turno será em 29 de novembro

Reprodução Delegado Pazolini e João Coser disputam segundo turno em Vitória



Os candidatos Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) disputarão o segundo turno da eleição para prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas, o candidato do Republicanos atingiu 30,95% dos votos apurados (53.014 dos votos válidos), enquanto o candidato petista conquistou 21,82% dos votos (37.373 dos votos válidos). Gandini, do Cidadania, teve 21,12% dos votos e não entrou na disputa, assim como Capitão Assumção (Patriota – 7,22%), Mazinho (PSD – 6,65%) e Neuzinha (PSDB – 4,51%).

Aos 38 anos, Lorenzo Silva de Pazolini é da coligação ‘Vitória Unida é Vitória de Todos!” (Republicanos/DEM/PTC/Solidariedade) e tem a capitã Estéfane como vice-prefeita. Deputado, ele foi eleito em 2018 com 43.293 votos e cumpriu seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Formado em advocacia, Coser está aposentado e tem 64 anos. Já foi presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo e da CUT capixaba. O segundo turno no país inteiro é disputado em 29 de novembro.