Cuiabá terá Abílio e Emanuel Pinheiro disputando o segundo turno

O vereador do Podemos terá o atual prefeito do MDB como rival

Montagem sobre fotos/Reprodução/Facebook/Abilio Brunini/Emanuel Pinheiro Abilio e Emanuel Pinheiro estão no segundo turno em Cuiabá



Abílio (Pode) e Emanuel Pinheiro (MDB) vão disputar a Prefeitura de Cuiabá no segundo turno, em votação que acontecerá no dia 29 de novembro. Com 100% das urnas apuradas, ficou definido que o vereador teve 33,72% dos votos e irá disputar o cargo máximo da capital do Mato Grosso com o atual mandatário, dono de 30,64% dos votos. Gisele Simona (PROS) e Roberto Grança (Patriota) ficaram na terceira e quarta posições, respectivamente.

As campanhas dos dois principais candidatos foram marcadas por ataques constantes do começo ao fim. Hoje, por exemplo, Abílio tratou o pleito como um duelo entre o “bem e o mal”. Emanuel Pinheiro, por sua vez, demonstrou recuperação na campanha – no início, ele ocupava a terceira posição nas pesquisas de intenção de voto.

Confira como ficou a votação para a Prefeitura de Cuiabá