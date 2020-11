Com 99% das urnas apuradas, Arthur Henrique é eleito prefeito em Boa Vista

Segundo divulgação do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o candidato do MDB teve 49,64% dos votos apurados

Divulgação/ Facebook/ Arthur Henrique Arthur Henrique (MDB) era vice-prefeito na chapa com Teresa Suita em 2016



Atual vice-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB) conquistou a eleição para a prefeitura da capital de Roraima. O candidato venceu com 49,64% dos votos apurados, sendo 77.657 votos válidos de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral – RR. Arthur concorria com Ottaci Nascimento (Solidariedade) que teve 10,60% dos votos, Linoberg (Rede) que terminou as eleições municipais com 9,99% dos votos, Shéridan (PSDB) com 8,89% e Nicoletti (PSL) que apareceu com 8,52%.

As projeções de pesquisas apontavam que a cidade decidiria, pela primeira vez, o prefeito no segundo turno. A disputa era acirrada entre Arthur e Ottaci. Aos 39 anos, é a primeira vez que Arthur disputa a prefeitura de Boa Vista encabeçando uma chapa. Ele já atuou como titular da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital de Boa Vista, de 2013 a 2016. Cursou Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo – USP, mas não se formou. Arthur tem em sua chapa a vice Edileusa Loz.