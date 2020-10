‘Estamos avaliando a melhor decisão a ser tomada’, diz Sabará após ter candidatura indeferida

No sábado (24), Marina Helena renunciou à candidatura como vice na chapa; Novo não vai indicar substituto

Reprodução/Facebook Na última semana, Filipe Sabará foi expulso do Partido Novo após anuncio da Comissão de Ética da sigla



O ex-candidato do Novo à Prefeitura de SP, Filipe Sabará, se defendeu depois de ter a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) na noite do último domingo (25) após pedido do Partido Novo ser acolhido. Cabe recurso. Ainda assim, o político disse que a melhor decisão está sendo avaliada. “Sem a vice que escolhi as coisas mudam bastante de figura. De qualquer forma, nosso propósito de servir e promover oportunidades relevantes para quem mais precisa está mais vivo do que nunca. Se não for dessa vez, nem dessa forma, será com outras portas e alianças que Deus abrirá!”, disse por nota à Jovem Pan.

Na última semana, Filipe Sabará foi expulso do Partido Novo após anuncio da Comissão de Ética da sigla. Em setembro foi aberto um processo administrativo contra ele por declarações que não condiziam com o posicionamento do partido e possíveis inconsistências no seu currículo. Assim como na decisão do TRE-SP, o político pode apresentar recurso — que não tem efeito suspensivo. Filipe Sabará tinha conseguido, na Justiça Eleitoral, uma limitar para continuar com seus compromissos de campanha.

“Fui expulso do Partido ‘Novo’, por não aceitar ser obrigado a pensar como um dos fundadores, João Amoedo, que ataca o presidente Bolsonaro o tempo todo (no Twitter), e defendi as boas ações do governo federal sempre que entendi que deveria”, disse o então candidato. “Não há inconsistências em meu currículo, pelo contrário, passei a juventude estudando, me capacitando e trabalhando muito para construir ferramentas que promovem oportunidades reais para as pessoas que mais precisam”, disse. No site da Justiça Eleitoral, a candidatura de Filipe já aparece como indeferida.

No sábado (24), Marina Helena renunciou à candidatura como vice-prefeita de São Paulo na chapa com Filipe Sabará. “Eu me dediquei de corpo e alma nos últimos oito meses a estudar São Paulo e encontrar soluções reais para a cidade. Infelizmente, dado os últimos acontecimentos, eu não vejo mais ser possível implementar essa agenda. Por isso, eu renuncio a minha candidatura à vice-prefeitura”, disse Marina em um vídeo publicado em suas redes sociais. Após o anuncio, o Partido Novo decidiu que não iria indicar um nome para substituir a economista.