Ibope: Russomanno lidera corrida para a Prefeitura de SP com 25%; Covas tem 22% e Boulos 10%

Candidato do Republicanos também lidera entre os mais rejeitados; na pesquisa divulgada em 2 de outubro, Russomanno aparecia com 26%; candidato do PT, Jilmar Tatto, foi o que mais cresceu em relação à pesquisa anterior

Celso Russomanno segue em primeiro nas intenções de voto para eleições municipais de 2020



Os resultados da nova pesquisa pesquisa Ibope com intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo foram divulgados nesta quinta-feira, 15. De acordo com os dados, o candidato do Republicanos, Celso Russomanno continua em primeiro lugar, porém seu percentual caiu enquanto os adversários sobem. Na pesquisa divulgada em 2 de outubro, Russomanno aparecia com 26% e agora tem 25% das intenções de voto. Bruno Covas (PSDB) subiu de 21% para 22% e Guilherme Boulos (PSOL) foi de 8% para 10%. O candidato do PT, Jilmar Tatto, foi o que mais subiu em relação à pesquisa anterior. No início do mês ele tinha percentual de 1% e agora está em 4%. Brancos e nulos foram 17% e indecisos 7%.

Assim como em outras pesquisas, Celso Russomanno também se mantém na liderança dos mais rejeitados com 30%. Joice Hasselmann (PSL) vem em segundo como “candidato que você não votaria de jeito nenhum” com 24%. Bruno Covas aparece em seguida com 23%, Levy Fidelix (PRTB) vem com 21% e Guilherme Boulos 18%. Foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de São Paulo: