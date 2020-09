Russomanno visita Bolsonaro após cirurgia em São Paulo

O ex-deputado federal espera apoio do presidente na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Reprodução/Instagram Celso Russomanno visitou o presidente Jair Bolsonaro no hospital



O candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, visitou o presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, neste sábado (26). Bolsonaro recebeu alta nesta tarde após passar por uma cirurgia para retirar um cálculo da bexiga nesta sexta-feira (25). “Hoje de manhã fui visitar o Presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, depois da cirurgia para retirada de um cálculo. Ele passa muito bem e já esta de alta médica”, escreveu o candidato em uma foto ao lado do capitão reformado postada nas redes sociais.

Russomanno quer o apoio de Bolsonaro para a corrida pelo cargo. Mesmo sem o endosso do presidente, ele já aparece na liderança nas pesquisas de intenção de voto. No mais recente estudo divulgado pelo DataFolha, na quinta-feira (24), o ex-deputado federal tinha 29% das intenções de voto, contra 20% do atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), 9% de Guilherme Boulos (PSOL) e 8% do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB). Ainda disputam o pleito Jilmar Tatto (PT), Arthur do Val (Patriota), Andrea Matarazzo (PSD), Vera Lúcia (PSTU), Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidelix (PRTB), Marina Helou (Rede) e Orlando Silva (PC do B). O primeiro turno acontece em 15 de novembro e o segundo, caso haja necessidade, em 29 de novembro.