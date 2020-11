Sem Boulos, PSOL faz carreata final em São Paulo e Covas tem ‘agenda de cafés’

Segundo turno das eleições municipais acontece no domingo, 29, em São Paulo

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A campanha tucana não divulgou a agenda do candidato a vice de Covas, Ricardo Nunes (MDB), envolto em polêmicas



Com o candidato Guilherme Boulos em isolamento social após testar positivo para a Covid-19, o último dia de campanha do PSOL na capital paulista terá carreatas sem a presença do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Segundo a agenda oficial, o partido organiza quatro carreatas a partir das 13 horas partindo de Brasilândia, Campo Limpo, São Mateus e Grajaú. Todas elas se encontrarão na Avenida Paulista por volta das 16 horas. A candidata a vice-prefeita na chapa de Boulos, a ex-prefeita e deputada federal Luiza Erundina (PSOL), participa do evento com saída do Campo Limpo.

Já o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) escolheu uma “agenda de cafés” para o último dia de campanha. Ele se encontrará, ao longo do dia, com apoiadores no Jaraguá, Vila Ré, Parque Guaianazes, Vila Nova Manchester e Vila Heliópolis. Diferentemente do PSOL, a campanha tucana não divulgou a agenda do candidato a vice de Covas, Ricardo Nunes (MDB), envolto em polêmicas.

*Com informações do Estadão Conteúdo