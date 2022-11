AGU consegue 13 liminares para desbloquear mais de 50 trechos de rodovias em 12 estados

Objetivo é assegurar a livre circulação de veículos nas estradas e evitar o desabastecimento de municípios

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros fecharam rodovias e protestam em 26 Estados



No início da tarde desta terça-feira, 1º, a Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu um total de 13 liminares que autorizam a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a utilizar todos os métodos necessários para liberar o fluxo de veículos em 56 trechos de rodovias federais em 12 estados do país. Atualmente, as vias estão bloqueadas por manifestantes contrários à eleição de Lula (PT). Os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina foram contemplados na medida. Os documentos são uma resposta a ações movidas para garantir a livre circulação de veículos nas estradas, evitar o desabastecimento de municípios e garantir a ordem e a segurança. A AGU ainda havia encaminhado à PRF um ofício indicando que não havia nenhuma restrição jurídica para a atuação da polícia.