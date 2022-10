Alckmin recebe reações mistas de eleitores ao ir votar em São Paulo

O candidato a vice-presidente foi recepcionado com o carinho de apoiadores mas também acusações de ‘traição’ por mudar alianças políticas

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin concorre à vice-presidência em chapa com Lula (PT)



Durante a votação para as eleições de 2022, o candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin (PSB) foi recebido por apoiadores na Zona Sul de São Paulo, neste domingo, 2. Ele votou no Colégio Santo Américo, no bairro de Jardim Colombo, acompanhado da esposa Lu Alckmin e do filho Geraldo Neto. O político foi cumprimentado por diversos eleitores que votavam na zona e aproveitaram a oportunidade para prestar apoio, além de pedir fotos com o candidato. Contudo, Alckmin também recebeu manifestações negativas, relacionadas principalmente à sua mudança de partido. Ele foi um dos principais nomes do PSDB e deixou a legenda depois de 33 anos e diversos mandatos. Alguns dos presentes se referiram a ele como “traidor” e lamentaram que ele tenha mudado suas alianças políticas. Em entrevista após a votação, Alckmin declarou que o processo democrático funciona mesmo e que os eleitores podem defender pontos de vista distintos, sem a necessidade de empregar violência.