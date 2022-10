Serra anuncia voto em Lula para presidente e em Tarcísio para governador de São Paulo

Senador utilizou as redes para declarar seu voto e justificou o posicionamento como a saída para as ‘alternativas postas’; PSDB declarou-se neutro e liberou os filiados nos segundos turnos

Pedro França/Agência Senado José Serra irá votar em candidatos de ideologias opostas para a presidência e para o governo do Estado de São Paulo



Ex-governador de São Paulo e atual senador, José Serra (PSDB) utilizou as suas redes sociais na noite desta terça-feira, 4, para declarar quais serão as suas escolhas para os segundos turnos na presidência da República e para o Palácio dos Bandeirantes. O histórico tucano, que também foi ministro durante os governos de Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, afirmou que irá votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um possível terceiro mandato no comando do Planalto e em Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) para o comando do Estado de São Paulo. Segundo Serra, estas são as suas escolhas “diante das alternativas postas”. Com isso, o congressista alega não considerar que Jair Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT) sejam as melhores opções. Em 2012, Serra disputou o segundo turno da prefeitura de São Paulo contra Haddad e saiu derrotado no segundo turno. Em 2002, Serra também foi à decisão das eleições presidenciais contra Lula e não obteve sucesso. Nesta tarde, a Executiva Nacional do PSDB liberou seus filiados e os Diretórios Estaduais a realizarem as suas escolhas de acordo com as preferências políticas. Serra alia-se ao rol de tucanos que apoiam Lula na presidência, junto de Aloysio Nunes e Tasso Jereissati.