‘Alguém consegue imaginar Mario Covas apoiando Bolsonaro?’, questiona Haddad sobre aliança de Garcia

Candidato petista ao governo de São Paulo critica o atual comandante do Palácio dos Bandeirantes, que já afirmou ser o herdeiro do legado do histórico tucano

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Fernando Haddad criticou a aliança anunciada nesta terça-feira entre Rodrigo Garcia e Jair Bolsonaro



O candidato petista ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), se posicionou nesta terça-feira, 4, em fala ao jornalistas sobre a aliança selada entre o atual comandante do Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia (PSDB), a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. Em sua fala, o ex-prefeito de São Paulo questionou as recentes falas de Garcia, que se colocava como herdeiro do legado de Mário Covas no território paulista. “O PSDB histórico jamais apoiaria alguém de extrema-direita. Como pode ter se declarado herdeiro do legado do Covas se acaba de fazer algo que Mario Covas, se estivesse vivo, estaria desautorizando”, disse. O petista relembrou a união entre João Doria (PSDB) com o militar, em 2018, que resultou no ‘BolsoDoria’ e confessou que via com “alguma dificuldade” a aproximação de ambos. Garcia encontrou Bolsonaro nesta terça e anunciou “apoio total e incondicional” ao atual chefe do Executivo federal. Haddad buscava se aproximar de Rodrigo Garcia nos últimos dias com a esperança de conseguir aliar-se ao tucano para que ele o apoiasse no segundo turno das eleições estaduais. Os candidatos petistas e bolsonaristas se enfrentarão, no dia 30 de outubro, no pleito presidencial – entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) – e em São Paulo – entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).