Garcia anuncia ‘apoio total’ a Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais

Atual governador de São Paulo e candidato derrotado na tentativa à reeleição, o tucano embarcou na candidatura do atual chefe do Executivo federal e do ex-ministro da Infraestrutura

Reprodução/Twitter Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia anuncia apoio a Jair Bolsonaro



O governador de São Paulo e candidato derrotado na tentativa de reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 4, seu apoio “total e incondicional” ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e à candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Em um rápido pronunciamento, o tucano encontrou-se com o chefe do Executivo ressaltou que sua decisão já foi comunicada ao presidente do diretório estadual de São Paulo, Marco Vinholi, bem como ao presidente da executiva nacional, Bruno Araújo. “Durante toda a eleição de primeiro turno eu disse que São Paulo é um estado desenvolvido, que dá oportunidades a todos, que ajuda quem precisa, porque o PT nunca governou nosso estado. Essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil. O que eu não quero para São Paulo, eu não quero para o Brasil”, declarou o tucano. O apoio do comandante do governo paulista ocorre de maneira simultânea a outras alianças costuradas pelo governo federal no Sudeste. O apoio do comandante do governo paulista ocorre de maneira simultânea a outras alianças costuradas pelo governo federal no Sudeste. Na última segunda-feira, 3, o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) afirmou que trabalhará “muito para dar a vitória para o presidente Bolsonaro”. Já Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, também declarou que “o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito mais na proposta de Bolsonaro do que na do adversário”. Até o momento, o chefe do Executivo federal conta com o apoio dos três maiores colégios eleitorais do país com a intenção de melhorar o seu desempenho e vencer o segundo turno das eleições presidenciais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorrerão no dia 30 de setembro. Em São Paulo, Bolsonaro venceu Lua e obteve quase dois milhões de votos a mais do que o petista entre os eleitores paulistas. No Rio, outra vitória do atual mandatário por quase um milhão de votos. Em Minas Gerais, o ex-presidente desbancou o candidato à reeleição por mais de meio milhão de eleitores.