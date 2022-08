André Janones confirma retirada de candidatura e apoio a Lula

Deputado federal mineiro fez live nas redes sociais em que confirma posicionamento nas Eleições de 2022

Reprodução / Facebook / André Janones Janones anuncia apoio a Lula na Eleição presidencial



O deputado federal André Janones (Avante-MG) oficializou nesta quinta, 4, que desistiu de disputar a Presidência da República nas Eleições de 2022 e irá apoiar o ex-presidente Lula (PT) na corrida. Janones e Lula se encontraram na sede da campanha petista em São Paulo, onde formalizaram a união, e o deputado afirmou que o ex-presidente acolheu algumas de suas propostas no plano de governo durante transmissão ao vivo no Facebook. Os dois vinham conversando nas últimas semanas e trocaram elogios através das redes sociais. Outros políticos participaram da reunião, como o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa do petista, e os presidentes do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), e do Avante, deputado Luis Tibé (Avante-MG), além do senador Jacques Wagner (PT-BA), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente. Nas últimas pesquisas, Janones aparecia com 1% das intenções de votos, mas tem grande audiência e engajamento nas redes sociais – no Facebook, por exemplo, tem oito milhões de seguidores.