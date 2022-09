Confira como foi a sabatina de Simone Tebet pela Jovem Pan

Senadora defendeu mandatos para ministros da Suprema Corte e o pagamento do piso salarial da enfermagem, falou sobre corrupção no governo Bolsonaro e se posicionou contra o aborto

Reprodução / Jovem Pan News Senadora Simone Tebet (MDB-MS) é senadora e candidata à Presidência da República



Candidata do MDB à Presidência da República, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) é a entrevistada desta terça-feira, 27, do Jornal Jovem Pan. A menos de 7 dias do pleito, a emedebista aparece numericamente na quarta colocação da disputa ao Palácio do Planalto, mas tecnicamente empatada, dentro da margem de erro, com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). A campanha da parlamentar aposta em agendas na região Sudeste, nesta final final, para ultrapassar o pedetista e alcançar o posto de postulante do MDB com o melhor desempenho da sigla na história das eleições presidenciais. Pesquisa Ipec divulgada na noite desta quinta mostra Tebet numericamente à frente de Ciro em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com 6% das intenções de voto. Confira a sabatina ao vivo: