Confira como foi a entrevista de Tarcísio de Freitas no Pânico

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas concede entrevista nesta sexta-feira, 7, ao Pânico, da Jovem Pan. Candidato ao Governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio recebeu 42,32% dos votos no primeiro turno das eleições 2022, com 6,62 pontos percentuais de vantagem à frente de Fernando Haddad (PT), sendo o principal nome escolhido pelos paulistas para a disputa local. Recém-chegado no Estado, Tarcísio tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), assim como do diretório de São Paulo do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do Podemos e do União Brasil. Para o segundo turno, o ex-ministro também recebe apoio do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), e de Vinícius Point (Novo), ambos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes que foram derrotados na primeira etapa do pleito. Como proposta para São Paulo, Tarcísio de Freitas defende as privatizações, obras, programas habitacionais e capacitação profissional como principais temas defendidos, defendendo a criação do programa Jovem Aprendiz Paulista, se eleito. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a entrevista de Tarcísio Gomes de Freitas:

13h59 – Tarcísio encerra a entrevista deixando uma mensagem aos eleitores

Tarcísio de Freitas: Não podemos embarcar no discurso fácil, no discurso simples. De quem já passou e não fez. A gente tem que ver o que enfrentamos e saímos do outro lado. Não podemos ser influenciado pelo artista, não podemos tomar uma decisão pela estética. Brasil deu um grande passo de resiliência, não podemos dar um passo para atrás.

13h57 – ‘Vamos virar e vamos atropelar’, diz Tarcísio sobre 2º turno à Presidência

Tarcísio de Freitas: Teve muita gente acanhada porque acreditaram nos institutos de pesquisa, que davam vitória [de Lula] no primeiro turno. Opa, não é nada disso. Agora vamos com tudo. Sabe aquela história do Atlético-MG que estava na Libertadores, tomou um sacode, precisava virar o jogo em casa, com uma diferença de três gols, e a torcida ficava na arquibancada gritando: ‘Eu acredito’? O sentimento que eu sinto da militância, das ruas, é o mesmo. É esse sentimento de virada. Vamos engolir, vamos atropelar

13h54 – Trem intercidades pode ser leiloado em 2024

Tarcísio de Freitas: Trem intercidades de Campinas a São Paulo. A gente está com faixa de domínio liberado, vamos fazer a segregação de linha e cargas e passageiros. É um projeto que pode leiloar no ano que vem. E vai ter player e vai dar certo.

13h49 – O que esperar do seu governo?

Tarcísio de Freitas: Não sou tão político e nem tão técnico. Não sei nem me definir. Passei a minha vida toda no campo, na obra. Tenho uma vida de trecho, de campo. Então, pode esperar um cara que vai fazer a diferença, que não vai se conformar em ver pessoas morando na rua. Quando falo em trazer o poder para o Centro, é que você só resolve o problema, se você percebe o problema. E tem senso de urgência. Podem esperar um cara que vai trabalhar muito para fazer a diferença.

13h46 – O que pensa em privatizar em São Paulo?

Tarcísio de Freitas: Acredito na redução de impostos e acredito que deve gerar aumento de arrecadação. Reduz o ICMS sobre aquisição de bens de capitais, você favorece o investimento. A repercussão fiscal é nenhuma, mas você dá alívio financeiro importante para o pequeno empreendedor. IPVA, São Paulo tem o imposto mais caro do Brasil, então vamos reduzir. Daremos incentivo para o híbrido, isso é o futuro da nossa indústria. Quando vejo a questão das empresas públicas, vamos ver a Sabesp, todo mundo quer que a gente universalize o saneamento. E para isso precisa de investimento e todo mundo quer que reduza tarifa.

13h45 – População foi enganada, diz Tarcísio sobre Lula

Tarcísio de Freitas: A população foi enganada. Tem encantador de serpentes, que vendo facilidades sem saber como. Lá atrás, quando o vento soprava a favor, você não mexeu nas alavancas do crescimento estrutural. Com um discurso superado, incompatível com a grandeza do Brasil, como vai gerar empregos? As pessoas estão apostando nisso, que esse cara [Lula] vai trazer prosperidade? Não vai.

13h43 – ‘Vou trabalhar por mim e pelo presidente’

Tarcísio de Freitas: Horar e trabalhar, pedir a Deus. Vou trabalhar por mim e pelo presidente. Vai valer a pena investir no segundo mandato de Bolsonaro.

13h40 – Tarcísio fala sobre segurança pública

Tarcísio de Freitas: Não tem como falar em segurança pública sem valorizar as pessoas. E a valorização compreende todas as dimensões. A segunda questão é plano de carreira, a terceira é assistência médica e jurídica. A turma tem que perceber que o Estado está do lado deles. [Você vai tirar as câmeras dos uniformes?] Com certeza. Segurança pública tem muito a ver com dissuasão, você comunicou que está do lado da polícia, que vai enxergar a polícia como deve ser enxergada. O governo vai estar ao lado da polícia e dar respaldo.

13h38 – Tarcísio fala em tornar o Estado mais competitivo

Tarcísio de Freitas: Preciso combater essa desigualdade regional com incentivo regional, para trazer o negócio para essas regiões.

13h36 – Em São Paulo, você vai construir novas obras ou terminar o que já tem?

Tarcísio de Freitas: Estou conversando muito com os prefeitos e tenho dito que não vou descontinuar nada. Aquela obra em execução, vai ser concluída. A duplicação vai ser feita. A AME ou hospital, vai ser concluído. Vou pegar da mesma forma como da Infraestrutura. Vou preservar o que funciona, e entendo que precisamos dar mais velocidade em algumas coisas.

13h34 – Como é o seu jeito de trabalhar?

Tarcísio de Freitas: Sempre trabalhei me comunicando, passava 80% do tempo me comunicando com secretários, time jurídicos. Tudo foi construído em conjunto. Não sou um cara criativo. Eu sei montar time, sei valorizar time, sei perceber uma boa ideia. Quando percebe eu aposto nela e faço acontecer. Tinha muita intuição.

13h31 – Qual projeto para a Cracolândia?

Tarcísio de Freitas: Você não resolve com uma política pública isolada. A primeira é assistência social de verdade, a segunda é saúde pública fazendo a recuperação do dependente químico. A terceira é inibir o traficante, porque hoje ele opera sem constrangimento. A quarta é política de habitação, as pessoas consomem droga porque estão na rua, sem teto. E a quinta é a revitalização do Centro.

13h29 – Qual a prioridade em São Paulo?

Tarcísio de Freitas: Tem tantas coisas. A primeira é resolver problema das pessoas em situação de rua, com uma política forte de assistência social verdadeira. É o maior problema de São Paulo é o social. É um Estado muito rico, mas que se tornou muito desigual. Isso é incompatível com a realidade. Vou dar efetividade na política de assistência, é o assistencialismo emancipatório. Essa é a diferença de abordagem. Por isso a gente vai ser efetivo e a esquerda nunca foi.

13h28 – Vai privatizar as universidades estaduais?

Tarcísio de Freitas: Não vou, são patrimônios que nós temos. Temos três grandes universidades públicas. E devem continuar públicas. Mas vejo uma grande capacidade de gerar receitas, por meio da parceria com iniciativa privada. Isso é uma fonte poderosa de geração de receitas.

13h27 – Vamos reverter a vitória de Lula em Minas Gerais

Tarcísio de Freitas: Vai reverter [vitória de Lula em Minas Gerais]. Vejo Bolsonaro na frente no segundo turno. Minas Gerais é recorte do Brasil. A entrada do governador, que é muito bem avaliado, isso desmobiliza a estrutura de campanha de Lula.

13h25 – Tarcísio fala em leitura otimista para o segundo turno

Tarcísio de Freitas: Tenho leitura otimista do que aconteceu, vimos presidente tendo uma votação expressiva no Senado. Vejo na Câmara o partido do presidente fazendo 99 deputados e agora uma adesão muito ampla ao projeto do presidente Jair Bolsonaro. Tenho essa maioria política sendo constituída e essa maioria vai trabalhar, vai reverter a maioria eleitoral que o Lula teve. Então estou muito confiante na vitória de Bolsonaro.

13h22 – Quem ganhou a eleição de domingo foi Bolsonaro, diz Tarcísio

Tarcísio de Freitas: Quem ganhou a eleição de domingo foi Bolsonaro e vou explicar o porquê. Você tem maioria eleitoral do Lula e política de Bolsonaro. No segundo turno, você vai ver essa maioria política se transformando em maioria eleitoral. Bolsonaro vai ganhar a eleição.

