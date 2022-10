Tarcísio de Freitas diz que não vai acabar com programas de Rodrigo Garcia

Candidato ao governo do Estado de São Paulo afirmou que, caso eleito, não descontinuará nenhuma obra, convênio ou política pública em andamento na atual gestão

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é candidato ao Governo de São Paulo



Nesta quinta-feira, 7, Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitou a cidade de Sorocaba, onde se reuniu com 27 prefeitos da região. O candidato ao governo do Estado de São Paulo afirmou que, caso eleito, não descontinuará nenhuma obra, convênio ou política pública em andamento na atual gestão de Rodrigo Garcia (PSDB): “O grande compromisso nosso é a manutenção do que está andando, porque pode causar um temor. Vai continuar, esse é o grande recado. A obra vai andar, aquele Ambulatório Médico de Especialidades vai sair, a vicinal vai continuar sendo pavimentada. A gente não vai parar nada”. O ex-ministro da Infraestrutura prometeu ainda um governo municipalista, ou seja, que terá foco nos prefeitos e suas demandas: “Vai ser uma gestão de portas abertas, ouvindo os prefeitos. O prefeito, no final das contas, é quem recebe de forma primeira as demandas dos cidadãos, é o grande filtro. É ele quem nos leva à demanda e nos traz o senso de urgência”.

Em uma crítica contundente a Fernando Haddad (PT), seu adversário na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio disse que o “Estado não quer o PT” e que o projeto petista significa um atraso: “O projeto dele é incompatível com a grandeza do Estado. O PT é incompatível com São Paulo. E a gente vai mostrar isso. O nosso projeto é o projeto do emprego, do desenvolvimento, da livre iniciativa, que caminha junto com o empreendedor, que privilegia aquele que bota a mão na massa, que gera oportunidades, faz assistência social de verdade, conclui e entrega obras. Nosso projeto é bem sucedido e o projeto da prosperidade. O deles é o projeto do atraso”.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina