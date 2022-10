Haddad ganha apoio de Solidariedade no 2º turno e critica Garcia por apoio a Tarcísio

Candidato do PT vai tentar conquistar apoios de tucanos que fizeram história no partido em São Paulo e no Brasil, como FHC

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad vai disputar 2º turno do Governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas



O candidato do PT ao governo de São Paulo Fernando Haddad criticou o governador do Estado, Rodrigo Garcia, afirma que ele contradiz toda a história do PSDB ao apoiar Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL). No discurso, Haddad ainda citou tucanos que fizeram história no partido como Mário Covas, André Franco Montoro e Fernando Henrique Cardoso, que anunciou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. O candidato petista ao Palácio dos Bandeirantes destacou que não se surpreendeu em nada com a decisão de Garcia. “Eu não sei o que vai ser do PSDB. Espero que o PSDB tenha juízo de saber que isso não é política. Como é que pode manifestar apoio para o Bolsonaro?! É muito grave isso, o que nós queremos é um acerto democrático para disputar conosco”, disse. Fernando Haddad segue em busca de alianças para disputar o governo paulista e selou um acordo com o Solidariedade. O presidente da sigla, Paulinho da Força, que apoiou Garcia no primeiro turno, diz que Haddad tem tudo para virar o jogo nas próximas semanas e se eleger. “É um Estado rico, mas com um povo pobre. Então, tem que ter alguém que conheça de povo, não só de estradas. Por isso a nossa confiança na sua vitória em São Paulo. Tenho certeza que você tem capacidade de mostrar agora no segundo turno, nos debates, nas conversas, nas rádios, nas televisões, a importância de ter um governador como você”, disse Paulinho. Haddad ainda pretende buscar o apoio da ala histórica do PSDB e rejeita acordo com o Centrão. “Estou fazendo esforço para ampliar [os apoios], só quero isolar o Centrão, esse Centrão que virou a base do bolsonarismo. Nós não queremos o apoio deles, porque eles levaram água para o moinho do fascismo, então eles que fiquem com o fascismo”, disse. Além do SD, o PT também fechou acordo com o PDT para o segundo turno em São Paulo.

*Com informações do repórter Daniel Lian