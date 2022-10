Aplicativo do TSE registra quase 38 mil denúncias relativas às eleições

Pardal recebe denúncias de compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propaganda irregular

Divulgação/TSE Aplicativo do TSE, criado em 2014, foi reativado em 16 de agosto para receber denúncias



O aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, recebeu 37,951 denúncias referentes ás eleições 2022. Os dados, recolhidos desde quando a plataforma foi reativada, em 16 de agosto, são desta segunda-feira, 10. No dia do primeiro turno do pleito, em 2 de outubro, foram registradas 5.332 denúncias, recorde para um único dia, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No aplicativo, é possível fazer denúncias relacionadas a compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propaganda irregular. A apuração de todas as denúncias compete ao Ministério Público Eleitoral (MPE). Segundo a Justiça Eleitoral, liderando o ranking de denúncias está o estado de São Paulo, com 5.674. Na sequência aparece Pernambuco com 4.321 queixas. Minas Gerais ocupa a terceira posição com 3.836 denúncias. Por região, o Sudeste lidera com 13.420 denúncias, seguido pelo Nordeste (11.181), Sul (6.429), Centro-Oeste (4.190) e Norte (2.731). Já com relação aos cargos em disputa nestas eleições, a maior parte das denúncias envolve campanhas de deputado federal (12.802), seguidas das de deputado estadual (12.607), presidente (3.568) e governador (2.960).