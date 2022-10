‘Biden tentou alterar a Suprema Corte e não foi considerado golpista’, diz Ana Paula

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a composição do Supremo Tribunal Federal

Carlos Moura/SCO/STF - 01/09/2022 Ministros durante sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal



Em participação aos canais do Pilhado e de Paulo Figueiredo, no Youtube, no último domingo, 9, o presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre a renovação do Congresso e comemorou a grande bancada conservadora eleita. “Hoje em dia, há um desequilíbrio. O Supremo Tribunal Federal (STF) está com superpoderes. O ideal é ter um equilíbrio. Eu acredito que, com anova composição do Senado, vai dar esse equilíbrio para a gente”, disse. Em defesa da liberdade, Bolsonaro disse que não permitirá mais censuras. “A garantia da liberdade em nosso país. Não vamos ter censura para nada, eu tenho certeza que após as eleições, eu vou conversar melhor com o STF. Vamos botar um ponto final nessa censura que vem por parte de um ministro apenas, apaixonado por censurar todo mundo por ai”, considerou. Na manhã dessa segunda-feira, 10, David Almeida (Avante), o prefeito de Manaus, foi ao Palácio do Alvorada se encontrar com Bolsonaro e aproveitou para anunciar seu apoio ao presidente no segundo turno. Junto com o político da capital amazonense, o prefeito Sorocaba, Rodrigo Manga, também reforçou voto no chefe do Executivo federal. O mandatário agradeceu o apoio que vêm recebendo de prefeitos e ressaltou ações do governo federal após a pandemia, bem como projeções para o futuro. “Você não houve falar de prefeitos que tenham atrasado a folha de pagamento do décimo terceiro, por exemplo. Por ocasião da pandemia, não faltaram recursos, para todos os prefeitos, independente da coloração político ou partidária de cada um. Entendo o que o prefeito Manga veio fazer aqui, além de nós já termos nos encontrados outras vezes no passado. Hipotecar solidariedade e a esperança em continuar tendo uma política sadia com o Executivo federal coma minha reeleição”, afirmou o presidente da República.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel relembrou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs alterações na composição da Suprema Corte norte-americana e não foi considerada golpista. “Isso foi um dos pontos de sua campanha”, disse. A analista também considerou que o Senado Federal possui atribuições constitucionais para realizar discussões a cerca do Supremo Tribunal Federal (STF). “[Senadores] têm o direito de discutir o que eles quiserem. Numa república saudável, não da para viver sob canetadas como temos vivido. Agora, Imagine um pais que tem o Executivo e o Judiciário aparelhados comandando a nação à canetadas e ignorando as casas legislativas.”, afirmou.

