Beto Carrero World é proibido pelo TRE de fazer propagandas eleitorais

Caso ordem não seja cumprida, o parque pode pagar uma multa de R$ 100 mil por publicação

Reprodução /Facebook Beto Carrero World Beto Carrero World havia anunciado uma propaganda para o próximo domingo, 30, quando acontece o segundo turno das eleições 2022



O Beto Carrero World foi proibido de fazer propagandas eleitorais. A ordem é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina, que acontece após o parque fazer uma “promoção” para apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso não seja cumprida, o parque pode pagar uma multa de R$ 100 mil por publicação. Além disso, a empresa deverá retirar qualquer propaganda de cunho eleitoral que tenha publicado nas redes sociais ou no site. O Beto Carrero World havia anunciado uma propaganda para o próximo domingo, 30, quando acontece o segundo turno das eleições 2022. Na publicação, o parque disse que daria desconto no ingresso para pessoas vestidas de vermelho, que remete ao PT. Contudo, essas pessoas deveriam entrar no parque antes das 8 horas e sair após às 17 horas, o que na prática os impediriam de votar. “Passaporte para todos [com destaque para as letras P e T]. Essa é para quem não gosta de verde e amarelo. Vinte e cinco por cento off para quem vier de vermelho. Só para quem entrar antes das 8h e sair depois das 17h. Somente domingo, 30/10”, informava o anúncio. O caso repercutiu nas redes sociais. Em nota, o Beto Carrero World disse que o episódio foi uma “piada” e frisou que o local não abre antes das 8 horas e que não controla o tempo de permanência dos visitantes. “Galera, cadê o bom humor? Muita gente não entendeu a piada, não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa. O Beto Carrero World vem pedir desculpas publicamente pelo mal-entendido. Antes ou depois de vir se divertir vá exercer o seu direito de votar. Pense no futuro do Brasil”, explicou.