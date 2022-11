Vídeo: motorista atropela dezenas de manifestantes que bloqueavam rodovia no interior de São Paulo

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas; homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio dolosos, quando se assume o risco de matar

Reprodução/Twitter/@siteptbr Motorista atropela dezenas de manifestantes no interior de São Paulo



Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio doloso, quando se assume a intenção de matar, após atropelar manifestantes que bloqueavam a rodovia Washington Luiz, na altura do município de Mirassol, no interior de São Paulo. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Mirassol. Os casos mais graves foram levados ao Hospital Regional de São José do Rio Preto. Imagens de vídeo gravadas por manifestantes mostram algumas pessoas recebendo primeiros socorros no acostamento e até mesmo no meio da rodovia. Dois policiais rodoviários também foram atingidos pelo veículo, mas não tiveram ferimentos graves. Ninguém morreu no atropelamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o motorista seguia pela rodovia, mas foi impedido de passar pelos manifestantes Na sequência, ele acelerou o carro contra as pessoas, chegando a passar por cima de algumas delas. Policiais conseguiram parar o motorista e os manifestantes quebraram o veículo.

🚨 GRAVE: Motorista atropela vários manifestantes bolsonarias que estavam protestando contra a democracia no interior de São Paulo. Pelo menos 10 ficaram feridos e até crianças (que nem deveriam estar presentes nesse ato) infelizmente foram feridas. pic.twitter.com/AYHdXobnUH — POPTime (@siteptbr) November 2, 2022

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore