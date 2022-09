Bolsonaro confirma ida ao debate na Globo: ‘Vou entrar na sala do capeta’

Mandatário repassou a informação a apoiadores e afirmou que a emissora é ‘terreno amigo’ do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

ISAAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/09/2022 Jair Bolsonaro encontra-se na segunda colocação nas pesquisas de intenção de voto para a reeleição à presidência da República



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 26, e confirmou a ida ao último debate presidencial antes do primeiro turno, que acontecerá na TV Globo, na próxima quinta. Ao ser questionado sobre o assunto, o mandatário disse que Lula “vai na Globo agora porque lá é a terra dele, né? O terreno dele é a Globo. O debate é quinta-feira. Ele vai porque lá é terreno amigo. Eu vou lá. Eu vou entrar na sala do capeta lá”, opinou. Bolsonaro busca elevar suas intenções de voto, já que recentes pesquisas mostram que o candidato à reeleição encontra-se na segunda colocação na preferência do eleitorado, atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a última pesquisa Datafolha, o petista acumula 47% das intenções de voto no primeiro turno e o atual mandatário tem 33%. Em relação às eleições, recebeu nesta segunda-feira, 26, membros da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que participarão das missões de observação eleitoral nas eleições brasileiras. O ex-chanceler paraguaio Rubén Ramirez Lezcano, chefe da missão da OEA, encontrou o comandante do poder Executivo federal no Palácio do Planalto.