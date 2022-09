Bolsonaro recebe missão da OEA que irá observar as eleições brasileiras

Comandante da comissão pretende participar de uma reunião com candidatos e com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) pretende realizar transmissões ao vivo todos os dias até o primeiro turno das eleições



O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta segunda-feira, 26, membros da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que participarão das missões de observação eleitoral nas eleições brasileiras. O ex-chanceler paraguaio Rubén Ramirez Lezcano, chefe da missão da OEA, encontrou o comandante do poder Executivo federal no Palácio do Planalto. Após o encontro, Lezcano afirmou que a recepção foi “muito cordial” e que “estamos levantando todos os depoimentos dos diferentes candidatos, de maneira que, oportunamente, nós vamos divulgar nosso relatório [sobre o processo eleitoral]”. O representante do órgão internacional ressaltou ainda que a missão do grupo no Brasil é “absolutamente de observação, no respeito da institucionalidade, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto”. Rúben também informou que pretende encontrar outros candidatos à Presidência, autoridades e lideranças partidárias, além do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. De acordo com a OEA – que observará as eleições no Brasil pela terceira vez -, a missão terá o envolvimento de 55 especialistas de 17 nacionalidades, que observarão as votações em 15 Estados – Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo -, no Distrito Federal e em três cidades no exterior, que serão Porto, Miami e Washington.