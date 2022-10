Bolsonaro diz que desentendimento com Moro foi superado: ‘Novo relacionamento’

Presidente afirmou que seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública expôs o tamanho da corrupção no governo federal e que sua atuação como ex-juiz voltou a dar esperanças ao povo brasileiro

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao apoio do senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 4, e informou aos jornalistas que os desentendimentos passados com Sergio Moro (União Brasil) foram superados e que ambos estão em um “novo relacionamento”. A fala ocorreu após a eleição do ex-juiz para o Senado Federal pelo Paraná e o mandatário argumentou que erros são cometidos, mas que “a gente evolui para o bem do nosso Brasil”. “Ele [Moro] pensa, obviamente, no Brasil e quer fazer um bom trabalho para o seu país e para o seu estado. Então passado é do passado, não tem contas a ajustar. Nós temos é que, cada vez mais, nos entendermos pra melhor servimos a nossa pátria”, disse o chefe do Executivo federal após ressaltar que a inexperiência do senador recém eleito pode ter “contribuído para alguns deslizes”. Após a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência, em 2018, Moro assumiu o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública por pouco mais de um ano. Em suas redes sociais, o ex-juiz seguiu linha semelhante e manifestou seu apoio ao ex-chefe no segundo turno das eleições presidenciais: “Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro”, publicou.