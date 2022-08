Bolsonaro e Simone Tebet dão entrevistas à Jovem Pan; Ciro Gomes vai a Juiz de Fora

Agenda dos candidatos à Presidência também inclui campanha de rua, gravação de propaganda eleitoral e sabatina; ex-presidente Lula não teve compromissos divulgados

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



Confira como foi a agenda dos candidatos à presidência da República nesta sexta-feira, 26. O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou o dia participando da inauguração do auditório da Associação Comercial de São Paulo. Na sequência, ele esteve nos estúdios da Jovem Pan News para uma entrevista no Pânico. Entre os principais temas abordados, a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600; a relação com o ministro da Economia, Paulo Guedes; a possível atualização da tabela do Imposto de Renda e o agronegócio estão entre os destaques, assim como assuntos como o enfrentamento à pandemia, alianças políticas e a traição de alguns ministros e ex-membros do governo, como o ex-juiz Sergio Moro. Ele queria uma indicação ao Supremo, jamais passaria na sabatina do Supremo, e estava na cabeça dele disputar a Presidência um dia. Se ele tivesse se mantido numa boa comigo, ele poderia ser meu vice agora. O poder sobe à cabeça”, disse Bolsonaro. Ainda no período da tarde, o presidente também concedeu entrevista ao podcast do Paulo Muzy e, no período da noite, deve participar da festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos, ao lado do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato ao Governo de São Paulo.

Assim como Bolsonaro, a senadora Simone Tebet (MDB) também concedeu entrevista à Jovem Pan News nesta sexta-feira. Ela foi sabatina no Jornal da Manhã, onde falou sobre corrupção e polarização, Orçamento Secreto, o histórico do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na política e avaliou índices do atual governo, como a alta da inflação. No período da noite, a parlamentar vai ser entrevistada no Jornal Nacional, da TV Globo. O ex-governador Ciro Gomes (PDT), por sua vez, foi sabatinado pelo jornal O Globo, no Rio de Janeiro, e viajou para um encontro com lideranças em Juiz de Fora, Minas Gerais. Olhando para as agendas de outros candidatos, Constituinte Eymael (DC) teve agenda na Baixada Santista; Sofia Manzano (PCB), esteve em Maringá, no Paraná, e ainda vai participar de um debate com as candidaturas do PCB sobre crise política e a construção do poder popular. Leonardo Péricles (UP) concedeu entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo e a TV Cabo Frio, além de realizar campanha de rua e deve participar do lançamento da candidatura de Chantal a deputada estadual, às 19h. Soraya Thronicke (União Brasil) faz gravação da propaganda eleitoral e Vera Lúcia (PSTU) deu entrevista na Rádio Trianon, em São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Felipe D’Ávila (Novo) e Pablo Marçal (Pros) não divulgaram agenda.