Bolsonaro exalta Auxílio Brasil e Lula fala sobre fome e inflação na propaganda de TV

Em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, a campanha do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) exalta a necessidade de retomada do crescimento do Brasil, que é uma das principais defesas do Projeto Nacional de Desenvolvimento. No horário eleitoral, o ex-governador do Ceará diz que o Brasil é um dos países que menos cresce “porque tem coisa errada para todo lado”, citando alta de preços nos supermercados, como exemplo. “A vida só melhora para ricos e políticos oportunistas e corruptos”, exalta a propaganda, que apresenta as principais promessas de campanha: renda mínima de R$ 1 mil, a Lei “Antiganância” e a proposta de colocar a educação pública brasileira entre as 10 melhores do mundo. Já a senadora Simone Tebet (MDB) criou uma propaganda no formato de entrevista, onde ela exalta marcos da sua carreira política, como ser a primeira líder da bancada feminina, participação da CPI da Covid-19 e candidata à presidência do Senado. A candidata também fez menções à polarização política. “Enquanto eles brigam, vou trabalhar sério e fazer propostas para mudar de verdade a vida dos brasileiros. Comida mais barata, saúde, educação, emprego e oportunidades. Sou Simone Tebet e com amor e com coragem, vamos juntos mudar o Brasil de verdade”, exalta a senadora, que também faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro na peça eleitoral, citando sua atuação durante a pandemia. “Negou vacina que ia salvar vidas no momento que o Brasil mais precisava.”

O horário eleitoral gratuito também teve propaganda da senadora Soraya Thronicke(União Brasil), que se apresentou como advogada, empresária e mãe. “Por que quero ser presidente?”, questionou a concorrente na gravação, justificando sua candidatura como uma alternativa a Lula-Bolsonaro, que figuram, segundo ela, os erros do passando. “Não dá para conviver entre medo e ódio, desigualdade e injustiça”, afirma a senadora, que também fala em fome e insegurança alimentar e coloca o fim da pobreza como uma de suas bandeiras. Já Felipe D’Ávila (Novo) usou seu tempo de propaganda para convencer o eleitor a não escolher o “menos pior”, também se colocando contra a polarização e afirmou que não dá mais para o país “ouvir promessas de quem transformou o país nesse caos”. “Chega desse país dividido”, reforçou.