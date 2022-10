Bolsonaro participa de motociatas em São Paulo e Joinville um dia antes das eleições

Campanha tem como objetivo reforçar que o presidente conta com apoio popular na reta final da corrida presidencial

Alan Santos/PR - 11/06/2022 O político tem feito uma série de motociatas durante sua campanha de reeleição à presidência



O presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou duas motociatas para a véspera das eleições de 2022. Ele deu início à primeira às 10h em São Paulo, em Campo de Bagatelle na zona norte da cidade. Ele chegou usando colete de balas enquanto apoiadores gritavam “é no primeiro turno”. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas (PL) andou na garupa da moto do presidente, que dirigiu sem capacete por um percurso de aproximadamente 30 quilômetros. Também estiveram presentes na comitiva de frente a deputada federal Carla Zambelli (PL), o candidato ao Senado Marcos Pontes (PL) e o empresário Luciano Hang, um dos maiores apoiadores de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, apoiadores realizaram motociatas em prol da candidatura do político em diversas outras cidades do país. Depois Bolsonaro segue para Joinville, em Santa Catarina, para um segundo passeio de moto às 16h15. A escolha por encerrar sua campanha no estado sulista tem como intuito reforçar a imagem de que o candidato conta com expressivo apoio popular, uma vez queele lidera as pesquisas eleitorais na região.A agenda do candidato ainda conta com uma live diária, às 19h. O político tem feito uma série de motociatas durante sua campanha de reeleição à presidência. Seu principal oponente, Lula (PT) também conta com compromisso em São Paulo na manhã desta sábado, 1. O petista fará uma caminhada na Rua Augusta às 11h.